Хлои Кардашьян: «Тристан Томпсон – отличный парень и отличный отец. Просто этот парень не для меня»

Американская телезвезда Хлои Кардашьян рассказала о своих отношениях с центровым .

«Поначалу с Тристаном я чувствовала себя в невероятной безопасности, и какое-то время мне было очень хорошо.

Помню, как он изменил мне прямо перед тем, как я родила, но я все равно разрешила ему зайти в родильный зал. Да, кому-то это может показаться странным, но когда моя дочь смотрит домашние видео, эти видео максимально чистые и совершенные.

Я по-прежнему думаю, что он – отличный парень и отличный отец. Просто этот парень не для меня», – рассказала Хлои.

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