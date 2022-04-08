Хлои Кардашьян: «Тристан Томпсон – отличный парень и отличный отец. Просто этот парень не для меня»

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Американская телезвезда Хлои Кардашьян рассказала о своих отношениях с центровым «Чикаго» Тристаном Томпсоном.

«Поначалу с Тристаном я чувствовала себя в невероятной безопасности, и какое-то время мне было очень хорошо.

Помню, как он изменил мне прямо перед тем, как я родила, но я все равно разрешила ему зайти в родильный зал. Да, кому-то это может показаться странным, но когда моя дочь смотрит домашние видео, эти видео максимально чистые и совершенные.

Я по-прежнему думаю, что он – отличный парень и отличный отец. Просто этот парень не для меня», – рассказала Хлои.

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