Автор «I Believe I Can Fly» Ар Келли приговорен к 30 годам в тюрьме за педофилию

Популярный R&B-исполнитель Ар Келли был приговорен к лишению свободы сроком на 30 лет. Он являлся одним из самых успешных американских артистов 1990-х и 2000-х годов.

Келли выпустил популярный в хит «I Believe I Can Fly». Песня прозвучала в фильме «Космический джем», главную роль в котором исполнил легендарный игрок .

Федеральный суд в Нью-Йорке признал 55-летнего музыканта виновным по девяти пунктам обвинения в психологическом и сексуальном насилии, в том числе по отношению к несовершеннолетним.

Келли впервые обвинили в сексе с несовершеннолетними девочками в 1990-х годах. В 2002 году ему было предъявлено обвинение в хранении детской порнографии, но в 2008 году он был оправдан на суде в Чикаго. После того, как движение #MeToo возобновило проверку поведения музыканта, к отчетам добавились показания 11 пострадавших — девяти женщин и двух мужчин.

«Он совершил эти преступления, используя свою известность и славу как щит. Это предотвратило тщательное изучение или осуждение его действий. Мечом же был доступ к богатству и связям, которые облегчали его преступления над жертвами среди фанатов», – говорилось в заявлении прокуроров.

Дженнифер Бонжан, адвокат Келли утверждала, что правительство ошибочно восприняло масштабы обвинений, и просила вынести приговор на срок до 10 лет. Судья Доннелли принял сторону прокуроров, которые настояли на лишении свободы сроком более 25 лет.

Вы знаете Ар Келли по хиту I believe I can fly. Сейчас его обвиняют в 10 случаях сексуального насилия