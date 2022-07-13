Ар Джей Барретт – лучший актив в предложениях за Донована Митчелла

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Форвард «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт считается самым ценным активом, который может получить «Юта» в обмене Донована Митчелла.

«Майами», также претендующий на Митчелла, строит свое предложение вокруг атакующего защитника Тайлера Хирро.

По информации инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, большинство руководителей НБА оценивают стоимость Барретта гораздо выше, чем стоимость Хирро.

Функционеры отмечают у баскетболиста «Никс» значительно более развитые умения играть в защите.

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