Ар Джей Барретт – лучший актив в предложениях за Донована Митчелла

Форвард Ар Джей Барретт считается самым ценным активом, который может получить «Юта» в обмене .

, также претендующий на Митчелла, строит свое предложение вокруг атакующего защитника .

По информации инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, большинство руководителей оценивают стоимость Барретта гораздо выше, чем стоимость Хирро.

Функционеры отмечают у баскетболиста «Никс» значительно более развитые умения играть в защите.

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