Брайан Уиндхорст: «Переход Митчелла в «Никс» считается неизбежным»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст оценил вероятность перехода атакующего защитника «Юты» в «Нью-Йорк» нынешним летом.

«У «Никс» есть восемь пиков первого раунда, и они стремятся получить звездного игрока вроде Донована Митчелла, который родился в Нью-Йорке. Некоторые в лиге считают, что это неизбежно. Вопрос лишь в том, сколько это будет стоить. Митчеллом интересуются и другие команды, поэтому не все так однозначно.

«Джаз» могут оставить Митчелла или, по крайней мере, сделать вид, что планируют оставить Митчелла. Как бы то ни было, думаю, в ближайшие дни будет много слухов о Митчелле и «Никс». Многие полагают, что сейчас «Джаз» просто стараются получить от лучшее предложение», – заявил Уиндхорст.

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