«Никс» не заинтересованы в обмене Ар Джея Барретта

планирует сохранить форварда в нынешнее межсезонье, пишет SNY.

Отмечается, что «Никс» не имеют ни малейшего интереса в обмене 22-летнего баскетболиста и намерены подписать с ним досрочное продление контракта новичка.

В лиге считают, что Барретт является главным активом, который может быть предложен «Юте» в потенциальной сделке с участием атакующего защитника .

В минувшем сезоне Ар Джей набирал в среднем 20 очков, 5,8 подбора и 3 передачи при реализации 34,2% из-за дуги.

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