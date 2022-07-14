«Никс» не заинтересованы в обмене Ар Джея Барретта

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«Нью-Йорк» планирует сохранить форварда Ар Джея Барретта в нынешнее межсезонье, пишет SNY.

Отмечается, что «Никс» не имеют ни малейшего интереса в обмене 22-летнего баскетболиста и намерены подписать с ним досрочное продление контракта новичка.

В лиге считают, что Барретт является главным активом, который может быть предложен «Юте» в потенциальной сделке с участием атакующего защитника Донована Митчелла.

В минувшем сезоне Ар Джей набирал в среднем 20 очков, 5,8 подбора и 3 передачи при реализации 34,2% из-за дуги.

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