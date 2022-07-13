Ожидается, что «Никс» сделают предложение по Доновану Митчеллу

может в ближайшее время сделать «Юте» предложение по обмену атакующего защитника , сообщает инсайдер The Athletics Тони Джонс со ссылкой на источники из лиги.

Хотя запрашиваемая «Ютой» цена считается довольно высокой, у «Никс» есть активы, чтобы заставить «Джаз» рассмотреть их предложение, отмечают источники.

Несмотря на то, что «Юта» выразила свою приверженность 25-летнему защитнику, из лиги поступают противоречивые сообщения о том, что «Джаз» готов обменять свою звезду.

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