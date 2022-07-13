«Хит» могут предложить Хирро и Робинсона «Юте» за Митчелла

«Майами» собирается побороться за приобретение атакующего защитника «Юты» Донована Митчелла, пишет Sun Sentinel.
По словам скаута одного из клубов Западной конференции, «Хит» проявляют неподдельный интерес к потенциальной сделке.
Отмечается, что флоридцы могут предложить за Митчелла атакующего защитника Тайлера Хирро, форварда Данкана Робинсона и драфт-пики.
Ранее проходила информация, что «Джаз» начали всерьез рассматривать варианты обмена своего лидера.
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