«Хит» могут предложить Хирро и Робинсона «Юте» за Митчелла

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«Майами» собирается побороться за приобретение атакующего защитника «Юты» Донована Митчелла, пишет Sun Sentinel.

По словам скаута одного из клубов Западной конференции, «Хит» проявляют неподдельный интерес к потенциальной сделке.

Отмечается, что флоридцы могут предложить за Митчелла атакующего защитника Тайлера Хирро, форварда Данкана Робинсона и драфт-пики.

Ранее проходила информация, что «Джаз» начали всерьез рассматривать варианты обмена своего лидера.

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