«Бостон» не заинтересован в Доноване Митчелле

не заинтересован в приобретении атакующего защитника «Юты» , учитывая его высокую цену и недавние приобретения «Селтикс», сообщает MassLive.com со ссылкой на источники из лиги.

Однако ожидается, что несколько других клубов Восточной конференции попытаются заполучить Митчелла.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что «Юта» готова всерьез рассмотреть варианты обмена Митчелла. «Джаз» намерен получить за защитник огромную компенсацию, которую другие команды лиги считают завышенной.

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