Донован Митчелл подколол Бена Симмонса и Ройса О’Нила

Защитник «Юты» Донован Митчелл подколол игрока и экс-одноклубника ’Нила, которого обменяли в бруклинскую команду этим летом.

Симмонс и О’Нил вместе попозировали для фотографии. Оба пока не провели ни одного совместного матча. Австралиец не играл за «Нетс», хотя перешел в команду еще в феврале.

«Эй, Ройс О’Нил. Я, конечно, понимаю, что вы там одноклубники и все такое, но... 😂😂😂» – написал Митчелл.

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Сторис Донована Митчелла