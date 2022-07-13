«Юта» выслушает предложения по обмену Митчелла

«Юта» готова всерьез рассмотреть варианты обмена атакующего защитника , пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что «Джаз» намерены получить за Митчелла огромную компенсацию, которую другие команды лиги считают завышенной. Однако теперь руководство «Юты» не отклоняет любые предложения по обмену своего лидера, как это было ранее.

В нынешнее межсезонье клуб из Солт-Лейк-Сити покинул главный тренер . Также «Джаз» обменяли звездного центрового .

Генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник недавно намекнул, что обмен Митчелла допустим, если клуб получит очень выгодное предложение .

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