Инсайдер Тим Макмэн: «Эйндж не уверен, что Митчелл может быть лицом клуба, претендующего на чемпионство»

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, у генерального директора «Юты» Дэнни Эйнджа есть сомнения по поводу как лидера команды.

«В лиге ходят слухи, что не уверен, что Донован Митчелл может быть лицом клуба, претендующего на чемпионство», – сказал Макмэн в подкасте Брайана Уиндхорста.

Ранее сообщалось, что «Юта» получила большое количество предложений по обмену Митчелла. Клуб отклонил все предложения, посчитав, что на данном этапе может выменять Митчелла на более выгодных условиях.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов