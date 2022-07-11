«Юта» отклонила все предложения по Доновану Митчеллу. В клубе считают их заниженными

«Юта» получила существенное количество предложений по обмену звездного защитника .

Как сообщает The Salt Lake Tribune, «Джаз» отвергли все предложения от заинтересованных в Митчелле клубов.

Отмечается, что «Юта» недовольна подходом претендентов на игрока. По мнению боссов «Джаз», клубы предлагают заниженную компенсацию, считая, что на данном этапе могут выменять Митчелла на выгодных для себя условиях.

Клуб из Солт-Лейк-Сити ранее покинул главный тренер Куин Снайдер. Вскоре «Юта» обменяла одного из лидеров .

Генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник ранее намекнул, что в случае получения клубом очень выгодного предложения обмен Митчелла может состояться.

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