Димитрис Итудис: «Хорошо играли во второй четверти и начале третьей, но потом, как это случается, расслабились»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал первый матч полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (93:90, 1-0) и посвятил победу , который повредил переднюю крестообразную связку на тренировке накануне встречи.

«Мы впереди 1-0, команда и болельщики заслуживают поздравлений.

Наше преимущество в какой-то момент достигло 15 очков, хорошо играли в защите и нападении, особенно во второй четверти и начале третьей. Но потом, как это случается, мы расслабились, стали принимать неряшливые решения. В свою очередь, соперники попадали важные броски, играли здорово, давили нас.

В последние 3.45 решилось многое. Соперник промазал штрафные броски, мы отлично оборонялись, отсекал от мяча «горячего» Барфорда, попал три с фолом после подбора , забросил трехочковый…

Хотим посвятить эту победу Вове Ивлеву, отличному товарищу по команде, человеку, работяге. С ним приключилась травма вчера на разминке, и мы желаем ему скорейшего восстановления и возвращения в строй», – сказал Итудис.

В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?