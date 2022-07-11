Дарвин Хэм: «Чертовски рад тому, что у «Лейкерс» есть Расселл Уэстбрук»

Главный тренер Дарвин Хэм в очередной раз выразил готовность работать с разыгрывающим .

«Я просто сказал Уэстбруку, что ему надо внести разнообразие в свою игру. Он будет не только вести за собой команду, разгоняя быстрые отрывы, но и участвовать в комбинациях, использовать заслоны, защищаться. От этого и идет вся игра, причем не только для Расса, но для всех. Нам надо вернуться к тому, чтобы играть в защите... Как мне кажется, Расс в отличной форме. Он выносливый парень.

Чертовски рад тому, что у «Лейкерс» есть Расселл Уэстбрук», – заявил Хэм.

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