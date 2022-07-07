Зайон Уильямсон: «В прошлом сезоне испытывал давление из-за ситуации с продлением»

Форвард «Пеликанс» признался, что по ходу прошлого сезона испытывал эмоциональное напряжение из-за темы с продлением контракта.

В июле Уильямсон согласился продлить соглашение с «Новым Орлеаном».

«В прошлом сезоне испытывал давление из-за ситуации с продлением. Люди постоянно задавались вопросом, хочу ли я остаться в . Спрашивали об этом и представителей семьи, причем когда они оказывались на публике.

Я старался оставаться на позитиве и восстанавливал здоровье», – сказал Зайон.

Зайон гарантированно заработает 193 миллиона долларов за следующие пять лет. Эта сумма может увеличиться до 231 миллиона долларов, если форвард попадет в одну из символические пятерок в следующем сезоне.

Первый пик драфта-2019 полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе. За первые три сезона в лиге он провел всего 85 матчей, набирая в среднем 25,7 очка, 7,0 подбора и 3,2 передачи.

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