Зайон Уильямсон – о новом контракте: «Пеликанс» сделали подарок, не могу их подвести»

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон прокомментировал подписание нового контракта с командой, которое произошло в его 22-й День рождения.

«В мой прошлый День рождения я узнал о переломе стопы. Вы знаете, что это был тяжелый год. А сейчас «Пеликанс» сделали мне такой подарок, и я не подведу их. Не могу подвести этот город, мою семью и, самое главное, не могу подвести себя. Просто спасибо», – сказал Уильямсон.

Зайон гарантированно заработает 193 миллиона долларов за следующие пять лет. Эта сумма может увеличиться до 231 миллиона долларов, если форвард попадет в одну из символические пятерок в следующем сезоне.

Первый пик драфта-2019 полностью пропустил сезон-21/22 после операции на стопе. За первые три сезона в лиге он провел всего 85 матчей, набирая в среднем 25,7 очка, 7,0 подбора и 3,2 передачи.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы