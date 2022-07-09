Зайон Уильямсон: «Хочу выиграть чемпионат с «Пеликанс»

Форвард «Нового Орлеана» поделился ожиданиями от выступения за команду в будущем.

«Я хочу доказать, что являюсь победителем, вот и все. Я хочу выигрывать с этим тренером и этой командой. Конечная цель – выиграть чемпионат.

Чувствую, что мы все стремимся именно к этому. Как сказал Дэвид Гриффин, мы голодны. Вы видели, что сделала команда в прошлом сезоне, и я просто рад присоединиться к этому», – сказал Уильямсон.

Недавно Зайон подписал продление контракта с «Пеликанс», по которому может заработать до 231 миллиона долларов за следующие пять лет.

В минувшем сезоне вышел в плей-офф после 3-16 на старте регулярки. Первый пик драфта-2019 полностью пропустил сезон после операции на стопе.

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