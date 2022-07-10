Генеральный менеджер «Юты»: «Не могу никого назвать неприкосновенным, но у нас нет ни малейшего намерения обменять Митчелла»

Генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник уклончиво ответил на вопрос, является ли защитник команды «неприкосновенным» в переговорах об обмене.

«Перемены в НБА неизбежны. Я не пытаюсь говорить загадками или что-то еще, но Донован сейчас в нашем составе, и он является очень важной частью того, чего мы пытаемся добиться.

В НБА все развивается, поэтому я не могу никого назвать неприкосновенным. Мы пытаемся создать чемпионскую команду, но у нас нет ни малейшего намерения обменять Митчелла», – заявил Заник.

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