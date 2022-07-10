Генеральный менеджер «Юты»: «Не могу никого назвать неприкосновенным, но у нас нет ни малейшего намерения обменять Митчелла»

Теги возможные переходы НБА Юта Донован Митчелл Баскетбол

Генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник уклончиво ответил на вопрос, является ли защитник команды Донован Митчелл «неприкосновенным» в переговорах об обмене.

«Перемены в НБА неизбежны. Я не пытаюсь говорить загадками или что-то еще, но Донован сейчас в нашем составе, и он является очень важной частью того, чего мы пытаемся добиться.

В НБА все развивается, поэтому я не могу никого назвать неприкосновенным. Мы пытаемся создать чемпионскую команду, но у нас нет ни малейшего намерения обменять Митчелла», – заявил Заник.

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