Руди Гобер – о решении «Юты» обменять его: «В организации решили, что наше окно закрылось»

Центровой Руди Гобер во время презентации в «Миннесоте» ответил на вопрос о том, почему «Юта» решила обменять его.

«Хороший вопрос. Уход Куина Снайдера сыграл важную роль. Куин был очень важен для этого проекта, он провел в клубе 8 лет.

Иногда победное окно бывает не таким большим. Это и случилось с нами в «Юте». В организации решили, что то окно, которое было у нас в последние пару лет, оно закрылось.

Они решили, что со всеми активами, которые можно получить за меня, лучше будет начать движение в новом направлении. Мне кажется, потенциально это может быть выигрышной ситуацией для обеих сторон. Они дали мне возможность побеждать с новым клубом, я очень благодарен за это», – заявил Гобер.

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