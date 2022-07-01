«Юта» планирует строить команду вокруг Донована Митчелла

«Юта» не планирует обменивать атакующего защитника и намерена строить команду вокруг него, сообщает инсайдер The Athletic Тони Джонс.

Сегодня «Юта» отправила центрового в «Миннесоту» в обмен на Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джерреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда. По словам Джонса, это не последняя сделка «Джаз» в это межсезонье.

За последние 24 часа клуб приобрел шесть драфт-пиков первого раунда.

Гобер – в «Миннесоте», у Лавина и Зайона – максималки, Харден до сих пор не подписан, «Бостон» усиливается. Онлайн