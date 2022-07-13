Бобби Маркс: «Стеф Карри – 2-й лучший игрок в истории»

Эксперт ESPN Бобби Маркс поставил разыгрывающего на второе место в рейтинге лучших игроков НБА за все время.

«Глядя на его выступление в этом плей-офф, в этом финале... Леброн – великий игрок. Я также видел лучшую версию Джордана в 90-е. Игра Карри в атаке очень близка к тому уровню. Он обладает широким арсеналом различных навыков. Думаю, у Карри есть еще 3-4 года, когда он будет на пике карьеры. Прямо сейчас я придерживаюсь мнения, что Стеф – второй лучший игрок в истории», – заявил Маркс.

В минувшем сезоне 34-летний Карри выиграл четвертый титул чемпиона и впервые за карьеру стал MVP финальной серии.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия