Бобби Маркс: «Стеф Карри – 2-й лучший игрок в истории»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Стефен Карри Бобби Маркс Баскетбол

Эксперт ESPN Бобби Маркс поставил разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри на второе место в рейтинге лучших игроков НБА за все время.

«Глядя на его выступление в этом плей-офф, в этом финале... Леброн – великий игрок. Я также видел лучшую версию Джордана в 90-е. Игра Карри в атаке очень близка к тому уровню. Он обладает широким арсеналом различных навыков. Думаю, у Карри есть еще 3-4 года, когда он будет на пике карьеры. Прямо сейчас я придерживаюсь мнения, что Стеф – второй лучший игрок в истории», – заявил Маркс.

В минувшем сезоне 34-летний Карри выиграл четвертый титул чемпиона НБА и впервые за карьеру стал MVP финальной серии.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные