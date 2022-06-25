Яннис Адетокумбо: «Любой игрок и команда мечтают о достижениях «Голден Стэйт». Они показывают нам всем пример»

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Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо поздравил «Уорриорз» с победой в чемпионате, отметив, что клуб за последние годы добился выдающегося результата.

«Поздравляю «Голден Стэйт Уорриорз». Они создали потрясающую династию, с этими тремя парнями, с которых все началось. И вот сейчас они здесь. Невероятное приключение, они прошли невероятный путь. Любой игрок, любая команда мечтают о таких достижениях. Они показывают нам всем пример.

Смотрел ли я финальную серию? Нет, не смотрел», – заявил Яннис.

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