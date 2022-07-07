Андрей Ватутин: «Хоменко добьется прогресса и вернется в ЦСКА в качестве основного игрока»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал переход разыгрывающего в .

«Восемь лет в клубной структуре, из которых половина – в рядах основной команды, позволяют смотреть на Хоменко как на ветерана ЦСКА. При этом ему всего 23, профессиональная карьера, по большому счету, только начинается. И, хотя Саша уже взял немало титулов с нашей командой, у него все еще впереди. В том числе, надеюсь, и в форме ЦСКА – уверен, получив больше возможностей проявить себя, Хоменко добьется немалого прогресса и вернется к нам в качестве основного игрока, настоящего лидера. Искренне желаю ему здоровья, удачи и новых побед», – сказал Ватутин.

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