Александр Хоменко перешел из ЦСКА в МБА

Разыгрывающий Александр Хоменко (23 года, 192 см) покинул и продолжит карьеру в .

Стороны воспользовались опцией, позволявшей расторгнуть действовавшее до 2023 года соглашение.

Хоменко начинал заниматься баскетболом в Белгороде у тренера Виктора Шведа, и в 2014 году оказался в молодежном проекте красно-синих, впечатлив тренеров во время мастер-классов программы «Команда мечты» ЦСКА и «Ростелекома». Александр затем проявлял себя одним из лидеров в каждой из «младших» команд.

Впервые за основную команду Хоменко сыграл в сезоне-2018/19, став соавтором побед в Евролиге и лиге ВТБ. Со следующего сезона Александр был уже в заявке «основы» и постепенно завоевал право стать игроком ротации, в этом качестве завоевав свой второй титул Лиги ВТБ в 2021-м.

Всего в активе Хоменко 86 матчей за ЦСКА (6 – в стартовой пятерке), включая 22 – в Евролиге.

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