Зак Лавин: «Не встречался с другими командами в межсезонье»

Защитник «Буллс» признался, что решил не рассматривать всерьез предложения других клубов после выхода на рынок свободных агентов 1 июля.

«Не встречался с другими командами в межсезонье. Это стало бы проявлением неуважения к «Буллс».

Мое сердце в , – сказал Лавин.

Недавно «Буллс» договорились с баскетболистом о максимальном соглашении. Он заработает 215,2 миллиона долларов за следующие пять лет.

Лавин выступает за команду с 2017 года. В минувшем сезоне он набирал 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи в среднем за матч.

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