Зак Лавин: «Чикаго» – мой дом, здесь я сделал себе имя»

Атакующий защитник прокомментировал подписание нового контракта с командой в нынешнее межсезонье.

«Чикаго» — мой дом. Здесь я сделал себе имя. Хочу помогать команде и дальше. Ценю поддержку наших болельщиков, очень рад остаться. Вместе мы продолжим победные традиции клуба. Я готов к любой конкуренции, вы это знаете», – сказал Лавин.

Недавно «Буллс» договорились с баскетболистом о максимальном соглашении. Он заработает 215,2 миллиона долларов за следующие пять лет.

Лавин выступает за команду с 2017 года. В минувшем сезоне он набирал 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи в среднем за матч.

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