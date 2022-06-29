Артурас Карнишовас: «Мы надеемся, что Зак Лавин в «Чикаго» надолго»

Исполнительный вице-президент «Чикаго» Артурас Карнишовас заявил, что клуб хочет сохранить Зака Лавина и может предложить 27-летнему защитнику новый контракт на пять лет.
«Мы надеемся, что Зак здесь надолго, и ничего не изменилось. Мы обсудим этот вопрос в ближайшие два дня.
Я думаю, что он будет здоров. Он успешно восстанавливается после операции. Эта команда играет вместе с октября прошлого года. Мы все еще сыгрываемся», – сказал Карнишовас.
«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас рубится с чемпионом. А что было с «Буллз» после эпохи Джордана?