Артурас Карнишовас: «Мы надеемся, что Зак Лавин в «Чикаго» надолго»

Исполнительный вице-президент «Чикаго» заявил, что клуб хочет сохранить и может предложить 27-летнему защитнику новый контракт на пять лет.

«Мы надеемся, что Зак здесь надолго, и ничего не изменилось. Мы обсудим этот вопрос в ближайшие два дня.

Я думаю, что он будет здоров. Он успешно восстанавливается после операции. Эта команда играет вместе с октября прошлого года. Мы все еще сыгрываемся», – сказал Карнишовас.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас рубится с чемпионом. А что было с «Буллз» после эпохи Джордана?