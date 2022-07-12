Василие Мицич: «Все еще думаю о НБА, в этом сезоне я как никогда готов к переезду»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес НБА чемпионат Турции Оклахома-Сити Василие Мицич Баскетбол

Лидер «Анадолу Эфеса» Василие Мицич высказался на тему возможного переезда в НБА.

«Все еще думаю о НБА, в этом сезоне я как никогда готов к переезду. Посмотрим. Для осуществления этого варианта надо, чтобы обстоятельства сложились определенным образом.

Меня все устраивает, если с НБА не получится, буду рад остаться в «Эфесе», – заявил серб.

Права на 28-летнего Мицича в НБА принадлежат «Тандер», которые перестраивают состав и делают ставку на молодых игроков.

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные