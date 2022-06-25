Филип Петрушев ответил на критику Атамана: «Не знаю, как приносить пользу команде, когда тебе не дают играть»

Теги Филадельфия Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес НБА чемпионат Турции Филип Петрушев Баскетбол

Тяжелый форвард Филип Петрушев ответил на критику главного тренера «Анадолу Эфеса» Эргина Атамана.

В 22 матчах за «Эфес» в сезоне-21/22 Петрушев набирал в среднем по 5,2 очка и 1,6 подбора за 9 минут на площадке.

«Не знаю, почему они урезали мои минуты. Ходили слухи, что я не приношу пользу команде, но я не знаю, как можно приносить пользу, когда тебе не дают играть», – заявил Петрушев.

Атаман ранее заявил, что приглашение 22-летнего баскетболиста летом 2021 года было ошибкой.

«Мы рискнули с Петрушевым. Молодой игрок, которого признали MVP Адриатической лиги. Он впервые оказался в команде столь высокого уровня, и не смог выдержать уровень физической борьбы. Мы ошиблись с ним», – сказал Атаман.

По словам Петрушева, он пока не знает, где продолжит карьеру. После выступления за сборную Сербии форвард собирается присоединиться к «Сиксерс» в Летней лиге, после чего примет решение.

Гид по драфту НБА-2022. Топ-10 лучших игроков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные