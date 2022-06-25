Филип Петрушев ответил на критику Атамана: «Не знаю, как приносить пользу команде, когда тебе не дают играть»

Тяжелый форвард ответил на критику главного тренера .

В 22 матчах за «Эфес» в сезоне-21/22 Петрушев набирал в среднем по 5,2 очка и 1,6 подбора за 9 минут на площадке.

«Не знаю, почему они урезали мои минуты. Ходили слухи, что я не приношу пользу команде, но я не знаю, как можно приносить пользу, когда тебе не дают играть», – заявил Петрушев.

Атаман ранее заявил, что приглашение 22-летнего баскетболиста летом 2021 года было ошибкой.

«Мы рискнули с Петрушевым. Молодой игрок, которого признали MVP Адриатической лиги. Он впервые оказался в команде столь высокого уровня, и не смог выдержать уровень физической борьбы. Мы ошиблись с ним», – сказал Атаман.

По словам Петрушева, он пока не знает, где продолжит карьеру. После выступления за сборную Сербии форвард собирается присоединиться к «Сиксерс» в Летней лиге, после чего примет решение.

Гид по драфту НБА-2022. Топ-10 лучших игроков