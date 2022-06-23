Йокич продвигает в «Денвере» вариант с приобретением Василие Мицича

«Наггетс» входят в список команд НБА, которым интересен лидер (28 лет, 197 см).

Как сообщает Bleacher Report, вариант с приобретением самого ценного игрока недавнего «Финала четырех» Евролиги продвигает в его соотечественник .

«Сперс», «Бакс» и «Буллс» также интересуются Мицичем, права на которого в НБА принадлежат «Тандер».

В завершившемся сезоне Мицич второй раз подряд стал победителем и MVP «Финала четырех» в составе «Анадолу Эфеса». Показатели серба составили 18,1 очка, 4,8 передачи, 2,7 подбора и 1 перехвата в среднем за матч.

Топ-3 драфта НБА снова очевиден, а кого выберут дальше? Все прогнозы американских экспертов в одном месте

Титул «Голден Стэйта» не отменяет наследие Кевина Дюрэнта. Истинное величие сильнее обстоятельств