Йокич продвигает в «Денвере» вариант с приобретением Василие Мицича

«Наггетс» входят в список команд НБА, которым интересен лидер «Анадолу Эфеса» Василие Мицич (28 лет, 197 см).
Как сообщает Bleacher Report, вариант с приобретением самого ценного игрока недавнего «Финала четырех» Евролиги продвигает в «Денвере» его соотечественник Никола Йокич.
«Сперс», «Бакс» и «Буллс» также интересуются Мицичем, права на которого в НБА принадлежат «Тандер».
В завершившемся сезоне Мицич второй раз подряд стал победителем и MVP «Финала четырех» Евролиги в составе «Анадолу Эфеса». Показатели серба составили 18,1 очка, 4,8 передачи, 2,7 подбора и 1 перехвата в среднем за матч.
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