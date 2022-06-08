Василие Мицич будет играть в НБА, но не за «Оклахому» (Маттео Андреани)

Звездный разыгрывающий продолжит карьеру в НБА, но не за «Оклахому», сообщает инсайдер Маттео Андреани.

«Оклахома» владеет правами на сербского игрока, однако тот хочет иметь больше игрового времени и ответственности, чем сможет получить в «Тандер».

В нынешнем сезоне Мицич второй раз подряд стал победителем и MVP «Финала четырех» в составе «Анадолу Эфеса». Его показатели составили 18,1 очка, 4,8 передачи, 2,7 подбора и 1 перехвата в среднем за матч.

Мицич был выбран «Филадельфией» под 52-м номером драфта в 2014 году. По словам инсайдера Марка Стейна, интерес к сербу проявляют несколько команд .

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