Мэтт Райан не сдержал эмоций после матча Летней лиги: «Год назад я доставлял еду»

Легкий форвард «Селтикс» Мэтт Райан исполнил сумасшедший победный бросок в матче Летней лиги в Лас-Вегасе против «Бакс» (111:109).
Райан разговаривал с журналистами после игры со слезами на глазах.
«Это очень эмоциональный момент. Не уверен, знаете ли вы мою биографию. Год назад я занимался доставкой еды. Сейчас я часть «Бостона» – это нечто особенное», – заявил 25-летний Райан.
В феврале незадрафтованный в 2020 году Райан подписал с «Бостоном» двусторонний контракт.
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