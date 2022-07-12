Мэтт Райан не сдержал эмоций после матча Летней лиги: «Год назад я доставлял еду»

Легкий форвард «Селтикс» Мэтт Райан исполнил сумасшедший победный бросок в матче Летней лиги в Лас-Вегасе против «Бакс» (111:109).

Райан разговаривал с журналистами после игры со слезами на глазах.

«Это очень эмоциональный момент. Не уверен, знаете ли вы мою биографию. Год назад я занимался доставкой еды. Сейчас я часть – это нечто особенное», – заявил 25-летний Райан.

В феврале незадрафтованный в 2020 году Райан подписал с «Бостоном» двусторонний контракт.

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