Кэм Томас ухмыльнулся, когда его спросили про Стива Нэша

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Защитник «Нетс» Кэм Томас во время Летней лиги НБА закатил глаза и ухмыльнулся, когда его спросили про совет от главного тренера команды Стива Нэша.

Журналист: Разговаривала с вашим тренером Стивом Нэшем. Он призывает вас искать возможности для броска и товарищей по команде... Почему смеетесь?

Кэм Томас: Что имеем, то имеем.

Звездный «Бруклин» в этом сезоне вылетел в первом раунде плей-офф. Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг хотят покинуть команду.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена  

 

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