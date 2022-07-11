Кэм Томас ухмыльнулся, когда его спросили про Стива Нэша

Защитник «Нетс» Кэм Томас во время Летней лиги НБА закатил глаза и ухмыльнулся, когда его спросили про совет от главного тренера команды Стива Нэша.
Журналист: Разговаривала с вашим тренером Стивом Нэшем. Он призывает вас искать возможности для броска и товарищей по команде... Почему смеетесь?
Кэм Томас: Что имеем, то имеем.
Звездный «Бруклин» в этом сезоне вылетел в первом раунде плей-офф. Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг хотят покинуть команду.
Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена