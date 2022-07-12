Мэтт Райан забросил треху одной рукой и принес «Бостону» победу над «Милуоки» в Летней лиге

Легкий форвард «Селтикс» Мэтт Райан исполнил сумасшедший победный бросок в матче Летней лиги в Лас-Вегасе против «Бакс» (111:109).

Райан забросил треху правой рукой при «-1» за 0,5 секунды до сирены, пробежав перед этим через всю площадку. Сразу после броска Мэтт повредил левый голеностоп, но через некоторое время самостоятельно отправился на скамейку.

В активе 25-летнего баскетболиста 23 очка (7 из 12 с игры), 2 подбора и 2 перехвата.

В феврале незадрафтованный в 2020 году Райан подписал с двусторонний контракт.

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