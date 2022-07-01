Ричард Джефферсон – о ситуации Дюрэнта: «Это напоминает запрос на обмен от Кобе. Ему лучше остаться в «Нетс»

Эксперт ESPN Ричард Джефферсон высказался на тему запроса на обмен от суперзвезды «Нетс» .

«Это напоминает запрос на обмен от . Он хотел сменить команду, было много разговоров про «Чикаго». А потом «Лейкерс» выкатили свой список требований в обмене. «Ну вот, столько мы хотим за Кобе Брайанта на пике карьеры». «Чикаго» нужно было отдать все, что они могли. И Кобе такой: «Ну ладно, у меня все нормально». Потому что он понял, что если это осуществится, ему будет там не с кем играть.

Кевину Дюрэнту лучше остаться в «Нетс», иначе он окажется в команде без второй суперзвезды, без потенциального участника Матча звезд, без других талантов», – заявил Джефферсон.

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