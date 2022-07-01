Ричард Джефферсон – о ситуации Дюрэнта: «Это напоминает запрос на обмен от Кобе. Ему лучше остаться в «Нетс»

Эксперт ESPN Ричард Джефферсон высказался на тему запроса на обмен от суперзвезды «Нетс» Кевина Дюрэнта.
«Это напоминает запрос на обмен от Кобе Брайанта. Он хотел сменить команду, было много разговоров про «Чикаго». А потом «Лейкерс» выкатили свой список требований в обмене. «Ну вот, столько мы хотим за Кобе Брайанта на пике карьеры». «Чикаго» нужно было отдать все, что они могли. И Кобе такой: «Ну ладно, у меня все нормально». Потому что он понял, что если это осуществится, ему будет там не с кем играть.
Кевину Дюрэнту лучше остаться в «Нетс», иначе он окажется в команде без второй суперзвезды, без потенциального участника Матча звезд, без других талантов», – заявил Джефферсон.
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