Ричард Джефферсон: «Для игроков созданы все условия, НБА не стоит делать сезон короче»

Чемпион НБА (2016), ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон раскритиковал идею уменьшить количество матчей в сезоне.

«Несколько лет назад игроки не летали на чартерах. Сейчас мы ограничили количество матчей, которые проводятся на следующий день. У нас есть недельный перерыв на Матч всех звезд, хотя раньше он проходил за три с половиной дня. Я помню, как команды играли в четверг, летели на следующую игру в воскресенье, а потом еще у них были матчи во вторник и среду.

Они проработали каждую деталь. В командах сейчас есть сотрудники, отвечающие за сон, дополнительные тренеры. Когда я пришел в лигу, у нас было всего два тренера и специалист по экипировке. И теперь вы хотите сделать сезон короче? Посмотрите, как много дополнительных вещей сейчас есть у игроков.

Профессиональный спорт – испытание для вашего тела. Он разделяет людей на тех, кто может, и тех, кто не может. Именно поэтому мы создаем лучший продукт на площадке. По-настоящему великими игроков делает их долголетие. Таким был , , . Всех этих парней отличает величие на протяжении длительного времени.

Мы продолжаем обсуждать это и дойдем до точки, когда получим 60 матчей, а игроки будут бездельничать. Я думаю, что это шутка. Считаю, что им никогда не стоит этого делать. В данный момент есть все условия для того, чтобы контролировать здоровье игроков.

Я уже не говорю про то, что они получают дополнительные дни для отдыха! Как же вы собираетесь дать им еще больше отдыха? В конце концов, все сводится к деньгам. Клубы – это не только игроки, а еще и владельцы. Если парни поддерживают форму 24 часа в сутки, эта ответственность лежит на них самих и на командах», – заявил Джефферсон.

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