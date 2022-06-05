Грант Хилл – об идее сократить сезон НБА: «Мы будем останавливать марафон после каждой мили, ведь его трудно пробежать»

Член Зала славы согласился с экспертом ESPN Ричардом Джефферсоном, который раскритиковал идею сокращения сезона НБА.

«Пожалуй, я согласен с Ричардом Джефферсоном. Мне было бы легче в сегодняшней НБА. Помню, я играл за в сезоне-1996/97. Я был лидером команды по очкам, подборам, передачам и минутам. А еще был вторым или третьим в лиге по игровому времени.

Я повредил икру или что-то такое в одном из матчей, а на следующий день наши тренеры заставили меня работать. Я помню, как прошел мимо меня на тренировке и сказал: «О, мягкая задница из Дьюка». В той среде ты играл без отдыха или распределения нагрузки.

Сейчас денег стало больше, а информация, которая у нас есть, сильно изменилась. Так что я бы выиграл от этого. Но я думаю, что это должно требовать больших усилий.

Я говорил кому-то на днях. Мы собираемся изменить марафон, потому что марафон очень трудно пробежать. Поэтому мы будем останавливать марафон каждый день после одной мили. Мы собираемся отдохнуть, покушать, поспать, а на следующий день продолжить. Вместо того, чтобы пробежать марафон за день, мы будем делать это в течение 25 дней, это ведь слишком сложно.

Нет, сезон должен прогреметь. И одна из задач состоит в том, чтобы оставаться здоровым. Вы должны набраться сил для плей-офф и финала. Я еще могу принять распределение нагрузки, но сокращение сезона? Нет, я считаю это неправильным», – сказал Хилл.

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