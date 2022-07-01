Деджонте Мюррэй официально перешел в «Атланту»

«Сан-Антонио» обменял разыгрывающего Деджонте Мюррэя (25 лет, 193 см) в «Атланту».
В обратном направлении проследовали форвард Данило Галлинари и три выбора в первом раунде драфта – 2023 года (от «Шарлотт»), 2025 и 2027 (собственные).
Также «Сперс» получают право обменяться пиками первого раунда в 2026 году.
Деджонте в минувшем сезоне впервые стал участником Матча звезд. Его показатели составили в среднем 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи за матч.
«Возможность приобрести игрока уровня Деджонте, который вступает в период расцвета, выпадает не так уж часто. Он заработал себе репутацию одного из элитных двусторонних защитников НБА, мы очень рады добавить его в наш состав.
Я также хотел бы поблагодарить Галло за его профессионализм и вклад в развитие «Атланты» в течение двух последних сезонов», – заявил глава офиса «Хоукс» Трэвис Шленк.
Галлинари будет отчислен из «Сперс» и станет свободным агентом.
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