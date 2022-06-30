Грегг Попович одобрил обмен Деджонте Мюррэя

Главный тренер «Сперс» «дал добро» на обмен лидера команды .

Об этом сообщает инсайдер San Antonio Express-News Майк Фингер.

«Сперс» договорились об обмене участника Матча всех звезд 2022 года в «Атланту» на драфт-пики и Данило Галлинари.

Журналист отмечает, что Поповичу интересно развивать молодую команду и он продолжит работу в сезоне-22/23.

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