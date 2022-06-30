Трэй Янг – Мюррэю: «Давай займемся делом, брат»

Теги Атланта НБА фото Деджонте Мюррэй Трэй Янг Баскетбол

Лидер «Атланты» Трэй Янг отреагировал на грядущее приобретение клубом участника Матча звезд этого года Деджонте Мюррэя.

«Это стало реальностью.

Давай займемся делом, мой брат 😤», – написал Янг в твиттере.

«Сперс» договорились об обмене лидера команды Мюррэя в «Хоукс» на драфт-пики и Данило Галлинари.

Средние показатели 25-летнего Мюррэя в минувшем сезоне составили 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи за матч.

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Твиттер Трэя Янга

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