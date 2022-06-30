Трэй Янг – Мюррэю: «Давай займемся делом, брат»

Лидер «Атланты» Трэй Янг отреагировал на грядущее приобретение клубом участника Матча звезд этого года .

«Это стало реальностью.

Давай займемся делом, мой брат 😤», – написал Янг в твиттере.

«Сперс» договорились об обмене лидера команды Мюррэя в «Хоукс» на драфт-пики и Данило Галлинари.

Средние показатели 25-летнего Мюррэя в минувшем сезоне составили 21,1 очка, 8,3 подбора и 9,2 передачи за матч.

Что команды НБА будут делать этим летом: за сколько подпишут Хардена? «Санс» расстаются с Эйтоном? На что рассчитывают «Лейкерс»?

«Это не Майкл подвел бейсбол, а бейсбол – Майкла». Даже позор в другом спорте оказался победой Джордана

Твиттер Трэя Янга