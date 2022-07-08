«Майами» следит за ситуацией с Донованом Митчеллом

По словам инсайдера Yahoo! Sports Криса Хэйнса, «Майами» проявляет интерес к атакующему защитнику «Джаз» Доновану Митчеллу и внимательно наблюдает за ситуацией в «Юте».

«Когда разговариваешь с представителями «Юты», они утверждают, что клуб сохранит и будет строить команду вокруг него. Однако люди не из «Джаз» не верят в это. Они считают, что рано или поздно Митчелл будет доступен. Мне известна как минимум одна команда, которая следит за Донованом Митчеллом. Это , – сказал Хэйнс.

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