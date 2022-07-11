Йоханнес Фойгтманн договорился о расторжении контракта с ЦСКА

Центровой Йоханнес Фойгтманн (29 лет, 214 см) договорился о расторжении контракта с московским ЦСКА, сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Немецкий бигмен уже согласовал условия контракта с итальянским . Задержка с подписанием была связана с тем, что у игрока оставался действующий контракт с ЦСКА на один год.

В матчах Лиги ВТБ минувшего сезона Йоханнес набирал 8,4 очка, 5,0 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру.

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