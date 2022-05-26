«Милан» договорился с Дэвисом и близок к подписанию Фойгтманна

Центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис (30 лет, 208 см) продолжит карьеру в итальянском «Милане».
Об этом пишет инсайдер Маттео Андреани.
Дэвис, чей контракт истекает этим летом, отклонил предложение «Барселоны» о продлении, поскольку клуб предлагает ему сокращение его текущей зарплаты.
В этом сезоне Евролиги центровой из Уганды набирал 9,9 очка, 3,7 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.
Также сообщается, что «Милан» практически согласовал переход «большого» ЦСКА Йоханнеса Фойгтманна (29 лет, 214 см).
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