«Милан» в ближайшее время должен объявить о переходе Йоханнеса Фойгтманна

согласовал переход «большого» ЦСКА Йоханнеса Фойгтманна (29 лет, 214 см).

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Задержка с подписанием Фойгтманна связана с тем, что немец не мог договориться о расторжении контракта с армейцами.

В матчах Лиги ВТБ минувшего сезона Йоханнес набирал 8,4 очка, 5,0 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру.

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