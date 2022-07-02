«Милан» в ближайшее время должен объявить о переходе Йоханнеса Фойгтманна

Теги переходы ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии AX Армани Эксчейндж Милан Единая лига ВТБ Йоханнес Фойгтманн Баскетбол

«Милан» согласовал переход «большого» ЦСКА Йоханнеса Фойгтманна (29 лет, 214 см).

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Задержка с подписанием Фойгтманна связана с тем, что немец не мог договориться о расторжении контракта с армейцами.

В матчах Лиги ВТБ минувшего сезона Йоханнес набирал 8,4 очка, 5,0 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру.

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные