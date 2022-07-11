Никола Милутинов: «Однажды я хотел бы вернуться и сыграть за «Олимпиакос». Сейчас у меня контракт с ЦСКА»

Центровой ЦСКА Никола Милутинов стал почетным гостем и участником турнира Stoiximan AegeanBall Festival 2022, который организовал в Греции его экс-одноклубник по «Олимпиакосу» .

В беседе с журналистами сербский центровой подчеркнул, что хотел бы вернуться в Пирей, отметив при этом, что между двумя сторонами в это межсезонье были контакты.

«Я очень люблю Грецию, это мой второй дом. Однажды я хотел бы вернуться и снова сыграть за «Олимпиакос».

Контакт с ? Контакт действительно был, но у меня контракт с ЦСКА. Посмотрим, что произойдет в будущем», – заявил Милутинов.

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