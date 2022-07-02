Джоэл Боломбой близок к переходу в «Олимпиакос»

находится на продвинутой стадии переговоров с форвардом (28 лет, 204 см), пишет инсайдер Маттео Андреани.

Боломбой по-прежнему имеет действующий контракт с . По словам почетного президента лиги ВТБ Сергея Иванова, игрок не сможет выступать в Европе, пока не выплатит компенсацию армейцам.

Кроме того, «Олимпиакос» начал переговоры с форвардом Костасом Адетокумбо (24 года, 208 см), который в минувшем сезоне стал чемпионом Франции в составе .

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