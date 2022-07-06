Наталия Фураева: «ЦСКА не может предотвратить переход Боломбоя в другой клуб. Контракт с ним закончился летом этого года»

Вице-президент по спортивной работе ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала переход тяжелого форварда Джоэла Боломбоя в греческий .

«Есть регламент ФИБА, по которому живут абсолютно все баскетбольные клубы. В нем сказано, что, если у человека нет действующего контракта, он может переходить в любой клуб. А у нас с Боломбоем закончилось соглашение летом этого года.

Естественно, у нас есть к нему претензии по нарушению прошлого соглашения, и мы будем отстаивать свои права в судебном порядке. Но не можем предотвратить его переход в другой клуб, потому что единственным поводом для отказа может быть действующий контракт. А он у нас закончился», — заявила Фураева.

Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом