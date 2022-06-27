Сергей Торопов перешел в «Зенит»

объявил о подписании двухлетнего контракта с форвардом сборной России Сергеем Тороповым (32 года, 199 см).

Торопов провел пять сезонов за , который получит от «Зенита» денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

В минувшем сезоне Лиги ВТБ Торопов сыграл в 18 матчах, набирая в среднем 14,8 очка, 4,6 подбора и 1,8 передачи. Также форвард получил вызов в сборную России и впервые стал участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

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