Билли Бэрон официально перешел в «Милан». Контракт рассчитан на 2 года

Защитник Билли Бэрон (31 год, 188 см) официально стал игроком .

Стороны подписали 2-летний контракт.

Бэрон с 2020 года выступал за «Зенит». В минувшем сезоне лиги ВТБ он набирал в среднем 14,1 очка при реализации 44,9% 3-очковых и помог санкт-петербуржцам впервые в истории выиграть титул чемпиона.

В Евролиге-21/22 Билли набирал по 11,2 очка при 35,7% из-за дуги.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России