Билли Бэрон официально перешел в «Милан». Контракт рассчитан на 2 года

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Защитник Билли Бэрон (31 год, 188 см) официально стал игроком «Милана».

Стороны подписали 2-летний контракт.

Бэрон с 2020 года выступал за «Зенит». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 14,1 очка при реализации 44,9% 3-очковых и помог санкт-петербуржцам впервые в истории выиграть титул чемпиона.

В Евролиге-21/22 Билли набирал по 11,2 очка при 35,7% из-за дуги.

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