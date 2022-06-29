Виталий Фридзон продлил контракт с «Зенитом» на один год

Петербургский «Зенит» официально объявил о том, что остается в команде. Контракт с 36-летним защитником продлен на один год.

В июне 2021 года «Зенит» расстался с Фридзоном, после чего ветеран оставался без команды. Стороны заключили новое соглашение в начале марта.

Экс-капитан сборной России после возобновления карьеры принял участие в 16 матчах лиги ВТБ, набирая 3,6 очка, 1,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ